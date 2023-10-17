انخفاض سعر صفيحتي البنزين 35000 ليرة والمازوت 13000 ليرة والغاز 4000 ليرة

أصدرت المديريّة العامّة للنّفط التّابعة ل​وزارة الطاقة والمياه​، جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات. وانخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 35000 ليرة لبنانية وسعر المازوت 13000 ليرة لبنانية والغاز 4000 ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: - بنزين 95 أوكتان: 1623000 ليرة لبنانية - بنزين 98 أوكتان: 1661000 ليرة لبنانية - المازوت: 1706000 ليرة لبنانية - الغاز: 970000 ليرة لبنانية

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