وصول وزير الخارجية التركي الى بيروت

وصل قبل ظهر اليوم الى مطار بيروت الدولي وزير الخارجية التركي اكان فيغال، في زيارة الى بيروت تستمر ساعات عدة يجري خلالها محادثات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين.
وكان في استقباله مديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة عبير العلي، وسفير تركيا لدى لبنان علي باريش اولوصوي وأركان السفارة التركية في لبنان
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