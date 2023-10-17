كنعان: احترام الدستور والقانون واجب في كل الأزمنة والإصلاح ليس "menu à la carte"

أشار النائب ابراهيم كنعان، الى أن "ضبط الاستدانة أصبح من دون سقف وحسب الأصول، ووقف مسلسل الصرف من حسابات خاصة بالهبات والقروض من دون تسجيلها و الرقابة عليها، والغاء قروض مصرف لبنان المدعومة لكبار المحظيين ومن اموال المودعين، الذين كانوا مع غيرهم محور توصيات وقرارات لجنة المال منذ 2010 ولم تلتزم بها الحكومات، محاصرة للحكومة بزمن الحرب".

ولفت كنعان، على حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، الى ان "احترام الدستور والقانون واجب بكل الأزمنة، والحالات الاستثنائية لها آلياتها بالدستور والقانون، وليس صحيحاً انها تقطع الاموال عن الحكومة، على العكس تعيد الثقة المفقودة بفعل الهدر والفساد الذي مارسته السلطة".

وأضاف "الاصلاح ليس menu à la carte وشعارات وعناوين ومشاريع قوانين شكلية وخطط صورية، انما هو ممارسة تقوم بالدرجة الاولى على أمر أساسي مطلوب: احترم القانون وعقول الناس".