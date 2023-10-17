قائمقام جزين بالتكليف طلب من بلديات القضاء إعداد جداول بالأبنية لإجراء كشف هندسي عليها للتأكد من سلامتها

وجه قائمقام قضاء جزين بالتكليف يحي حميدي صقر، كتابا، الى "اتحاد بلديات منطقة جزين، اتحاد بلديات جبل الريحان، بلديات قضاء جزين ومخاتير القرى التي ليس فيها بلديات في قضاء جزين، يتعلق باتخاذ الإجراءات الوقائية المتعلقة بسلامة الابنية والمنشآت السكنية ضمن نطاق قضاء جزين".

وذكر صقر، في كتابه، أنه "بالاشارة الى الموضوع المبين أعلاه، وعطفاً على حادثة سقوط المبنى السكني في منطقة المنصورية قضاء المتن، وما نجم عنه من ضحايا وجرحى لا يزال قسم منهم تحت الأنقاض، وحيث أن موجبات السلامة العامة تفرض على البلديات واتحاد البلديات ضمن قضاء جزين فضلا عن مختاري القرى التي ليس فيها البلديات العمل بالسرعة الممكنة على القيام بإعداد جداول احصائية بالابنية كافة التي تعاني من مشاكل هندسية سواء في التصدعات الموجودة في هيكلها الخارجي، أو التآكل على مستوى المواد الانشائية المكونة لأساساتها، مما يجعلها عرضة للانهيار نتيجة الانزلاقات في التربة او الصخور الحاضنة لها سيما بنتيجة السيول المائية التي يمكن ان تحدث على اثر العواصف، ومياه الامطار خاصة مع قدوم فصل الشتاء".

وطلب من البلديات كافة وإتحاد البلديات فضلا عن مخاتير القرى التي ليس فيها بلديات في قضاء جزين القيام وبالسرعة الممكنة بـ"اعداد جداول اسمية تفصيلية بالابنية موضوع هذا الكتاب، وإحالتها مباشرة دون تأخير الى دائرة التنظيم المدني في جزين بغية اجراء الكشف الهندسي والفني عليها لمعرفة مدى قدرتها على مقاومة العوامل الطبيعية".

كذلك أكد على ضرورة "إعلام سكان تلك الابنية بإخلائها فوراً في حال ثبت عدم صلاحيتها للسكن، تحسباً لوقوع الضرر ورفعاً للمسؤولية، فضلاً عن إعلام قائمقامية قضاء جزين بهذه الواقعة فور التأكد من الضرر، والتمني على جميع البلديات واتحادات البلدية والمخاتير إيلاء هذا الموضوع الأهمية القصوى حفاظا على مقتضيات الصحة والسلامة العامة".