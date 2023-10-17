أدرعي برسالة للدولة اللبنانية: إذا ارتكب "حزب الله" خطأ فسنرد بقوة كبيرة جدًا

توجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، برسالة الى الدولة اللبنانية، مؤكدا "أننا نبقى في حالة تأهب واستعداد قصوى في منطقة الشمال. إذا ارتكب حزب الله خطأ، فسنرد بقوة كبيرة جدًّا".

وأضاف، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعب، "يجب على دولة لبنان ان تسأل نفسها إن كانت تريد المخاطرة بلبنان من أجل حماس في غزة".