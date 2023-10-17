المنار: استهداف داخل مستعمرة المطلة مقابل بلدة كفركلا واندلاع النيران بأحد الأهداف

افادت قناة "المنار" عن استهداف داخل مستعمرة "المطلة" مقابل بلدة كفركلا واندلاع النيران بأحد الأهداف، مشيرة الى ان "مدفعية الجيش الاسرائيلي تقصف في هذه الاثناء تلة الحمامص مقابل المطلة".

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