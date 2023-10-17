ميقاتي بحث مع المكاري في الأوضاع في الجنوب والمنطقة والتقى بوحبيب

إجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، مع وزير الإعلام زياد المكاري الذي اوضح بعد اللقاء، انه "تم البحث في الأوضاع في الجنوب والمنطقة، وكيفية التعاطي إعلاميا في هذه المرحلة الدقيقة"، لافتا الى ان "هذا الموضوع سيكون موضع بحث في اجتماع سندعو اليه في وزارة الاعلام لتنظيم المرحلة الصعبة في الوقت الحاضر". كما اجتمع ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب.

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