افادت الإذاعة الإسرائيلية، بأن "الجيش الإسرائيلي يقصف بشكل مكثف أهدافا عديدة في جنوب لبنان بعد قصف بلدة المطلة"، مشيرة الى ان "السلطات المحلية في المطلة تدعو كل من بقي بالمستوطنة إلى مغادرتها فورا".

واستهدف القصف الإسرائيلي الطريق بين بلدتي كفركلا والعديسة في القطاع الشرقي.

وفي وقت سابق، افادت قناة "المنار" عن استهداف داخل مستعمرة "المطلة" مقابل بلدة كفركلا واندلاع النيران بأحد الأهداف، مشيرة الى ان "مدفعية الجيش الاسرائيلي تقصف في هذه الاثناء تلة الحمامص مقابل المطلة".