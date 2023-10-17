قوى الأمن: توقيف الرأس المدبر لعملية تهريب سوريين بطريقة غير شرعية عبر البحر

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "​شعبة المعلومات​ توصّلت إلى تحديد مكان وجود الرّأس المدبّر والمخطّط الرّئيسي لعمليّة تهريب سوريّين بطريقة غير شرعيّة عبر البحر، الّذي توارى عن الأنظار بعد أن تمّ إحباط مخطّطه بتاريخ سابق من قبل ​الأجهزة الأمنية​، ويُدعى: "أ. ح." (مواليد عام 1970، لبناني)".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بعد عمليّة مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من رصده في الحريشة/ ​عكار​، حيث عملت على توقيفه"، مشيرةً إلى أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه بتاريخ سابق على محاولة تهريب سوريّين بطريقة غير شرعيّة عبر البحر، إلّا أنّه تمّ إحباطها من قبل الأجهزة الأمنيّة".

وكشفت المديريّة أنّه "اعترف أيضًا أنّه أقدم على نقل سيّارتَين مسروقتَين إلى ​منطقة البقاع​، لصالح شخص سوري"، لافتةً إلى أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".