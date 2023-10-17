المستشار الألماني: نحذّر إيران و"حزب الله" من التدخل في الصراع بين "حماس" وإسرائيل

حذّر المستشار الألماني أولاف شولتس، إيران و"حزب الله"، من التدخل في الصراع بين حماس وإسرائيل.

هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف على قطاع غزة لليوم الـ11، مما خلف حتى الآن أكثر من 2800 قتيلاً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في الوقت الذي تقصف فيه الفصائل الفلسطينية مدنا وبلدات إسرائيلية ضمن عمليتها "طوفان الأقصى".

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن "الجيش الإسرائيلي قصف اليوم بشكل مكثف أهدافا عديدة في جنوب لبنان بعد قصف بلدة المطلة"، مشيرة إلى أن "السلطات المحلية في البلدة تدعو كل من بقي بالمستوطنة إلى مغادرتها فورا".

وأفادت قناة "الجزيرة" نقلا عن مصدر أمني، بـ"وقوع إصابات مؤكدة بصفوف القوات الإسرائيلية بعد استهداف حزب الله آلية في المطلة".