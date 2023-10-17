اعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أن "اتساع رقعة الحرب إلى جبهات أخرى بدأ يصل إلى مراحل لا يمكن تفاديها"، معتبرا انه "لا بد من فتح ممرات في أقرب وقت لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر عبداللهيان دعا لفتح ممرات إنسانية إلى غزة: اتساع رقعة الحرب إلى جبهات أخرى بدأ يصل لمراحل لا يمكن تفاديها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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