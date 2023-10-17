السوداني أكد لبايدن أن استمرار العدوان على غزة يثير غضب الشعوب في المنطقة والعالم

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي جو بايدن أن "استمرار العدوان على غزة يثير غضب الشعوب في المنطقة والعالم".

واعلنت الحكومة العراقية في بيان ان "الاتصال شهد التأكيد على أهمية تحشيد الجهود والعمل المشترك لدعم الاستقرار المستدام في المنطقة، فضلا عن جهود تعزيز علاقة الشراكة الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، حسب اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين".

وأكد الجانبان وفقا للبيان: "ضرورة احتواء الصراع، والعمل على عدم اتساع دائرة الحرب، التي تستهدف المدنيين وتهدد السلام والاستقرار الإقليمي والدولي".

وجدد رئيس الحكومة العراقية موقف بلاده "الثابت والمبدئي تجاه ما يحصل في غزة، وأهمية فتح الممرات الإنسانية، وإيصال ما يحتاجه أبناء القطاع، الذين يتعرضون لحرب وحصار ظالم" ، كما أشار إلى أن "استمرار العدوان على غزة يثير غضب الشعوب في المنطقة والعالم" بحسب البيان.