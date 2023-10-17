الرئاسة المصرية: السيسي استعرض أمام نظيره القبرصي جهود مصر الحثيثة على مسار التهدئة

أعلن المتحدّث الرّسمي باسم الرئاسة ال​مصر​ية، أحمد فهمي، أنّ "الرّئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من الرّئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، وذلك في إطار التّشاور المستمر بين الرّئيسَين فيما يتعلّق بمستجدّات الأوضاع الرّاهنة في ​قطاع غزة​".

وأوضح أنّه "تمّ التّوافق بشأن الخطورة البالغة للموقف، بالنّظر إلى حدّة التّداعيات الإنسانيّة على المدنيّين، فضلًا عن تبعات توسيع دائرة الصّراع على استقرار المنطقة"، مشيرًا إلى أنّ "السيسي استعرض في هذا الصّدد، الجهود الحثيثة الّتي تقوم بها مصر على مسار التّهدئة، وكذلك فيما يتعلّق بتقديم ووصول المساعدات الإنسانيّة إلى أهالي قطاع غزة".