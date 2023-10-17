أعلن المتحدّث الرّسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، أنّ "الرّئيس المصري عبد الفتاح السيسي تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من الرّئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، وذلك في إطار التّشاور المستمر بين الرّئيسَين فيما يتعلّق بمستجدّات الأوضاع الرّاهنة في قطاع غزة".
وأوضح أنّه "تمّ التّوافق بشأن الخطورة البالغة للموقف، بالنّظر إلى حدّة التّداعيات الإنسانيّة على المدنيّين، فضلًا عن تبعات توسيع دائرة الصّراع على استقرار المنطقة"، مشيرًا إلى أنّ "السيسي استعرض في هذا الصّدد، الجهود الحثيثة الّتي تقوم بها مصر على مسار التّهدئة، وكذلك فيما يتعلّق بتقديم ووصول المساعدات الإنسانيّة إلى أهالي قطاع غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة المصرية: السيسي استعرض أمام نظيره القبرصي جهود مصر الحثيثة على مسار التهدئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.