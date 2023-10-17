47 قتيلا على الأقل نتيجة غرق مركب في نهر في الكونغو

أعلن وزير النّقل في ​جمهورية الكونغو​ الديمقراطيّة مارك إيكيلا، أنّ مركبًا غرق ليل الجمعة- السّبت في نهر الكونغو في مقاطعة خط الاستواء، ما أدّى إلى مقتل 47 شخصًا على الأقلّ، مشيرًا إلى أنّ عدد المفقودين لا يزال مجهولًا.

ولفت إلى أنّه "بما أنّ وضع المركب لم يكن نظاميًّا، فنحن لم نتمكّن من الحصول على قائمة أسماء ركّاب الرّحلة، لتحديد عدد الركّاب الّذين كانوا على متنه بالضّبط"، مؤكّدًا أنّ المركب غرق بسبب "الحمولة الزّائدة"، مركّزًا على أنّ المراكب الخشبيّة على غرار ذلك الّذي غرق، غير مسموح لها بالإبحار ليلًا.

وكان المركب متوجّهًا من مبانداكا إلى إقليم بولومبا في مقاطعة خط الاستواء، عندما انقلب.