"وفا": القوات الإسرائيلية اعتقلت 109 فلسطينيين بينهم 50 عاملا من قطاع غزة

ذكرت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، أنّ "​القوات الإسرائيلية​ شنّت حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرّقة في ​الضفة الغربية​، طالت 109 مواطنين، بينهم 50 عاملًا من ​قطاع غزة​".

من جهتها، أفادت ​هيئة شؤون الأسرى​ والمحرّرين، بأنّ "حالات الاعتقال الّتي نفّذها ​الجيش الإسرائيلي​ في الضفة الغربية بما فيها ​القدس​، منذ السّابع من تشرين الأوّل الحالي وحتّى صباح اليوم الثّلثاء، وصلت إلى 680 معتقلًا، 25 بالمئة منهم فتية ومرضى وكبار سن"، موضحةً أنّ "أغلبيّة المعتقلين هم من الأسرى المحررين، وقد اعتُقلوا من بيوتهم بعد اقتحامها بشكل وحشي وهمجي، وحالات قليلة اعتُقلت عند الحواجز المنتشرة بكثافة عند المداخل الرّئيسة للمحافظات، وبين القرى الفلسطينيّة".