الكرملين: التهديد بتوسيع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يزال قائما وبوتين لم يقدم بعد مبادرة سلام

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن "التهديد بتوسيع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يزال قائما"، لافتةً الى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يقدم بعد مبادرة سلام بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ويجب أن يتم العمل عليها أولاً".
ووصل الرّئيس الرّوسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة الصّينيّة بكين، اليوم، للمشاركة في المنتدى الدّولي "حزام واحد- طريق واحد"، وسيبقى هناك لمدّة يومين (17 و18 تشرين الأوّل الحالي).
وتنطلق اليوم الثّلثاء، فعاليّات المنتدى الثّالث للتّعاون الدّولي "حزام واحد- طريق واحد"، الّذي من المقرَّر أن تجري فيه مناقشات بين بوتين ونظيره الصّيني شي جينبينغ.
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