«بشكل غير متوقع».. كاتب يتحدث عن زوال إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر -

قال الكاتب والخبير عبد الحليم قنديل إن إسرائيل "ستنتهي وتزول في السنوات المقبلة"، لافتا إلى أن "زوال إسرائيل ليس بالشكل الذي يتخيله البعض".

وأضاف قنديل، في حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" أول أمس الأحد، أن بقاء إسرائيل في المنطقة هو خطر في حد ذاته على أمن مصر وبقائها، لافتا إلى أن الباب أغلق أمام حل الدولتين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح أن منظور انتهاء إسرائيل سيكون عبر إنشاء دولة واحدة عدد الفلسطينيين فيها أكثر من الإسرائيليين، مضيفاً: "خلال الـ 40 سنة القادمين سيكون هناك دولة كبيرة في فلسطين فيها أقلية إسرائيلية."

وأشار "قنديل" إلى أن المختلف في الحرب الراهنة على غزة هو الدم الكثير والصدام العنيف والألم المتبادل.

وتابع أن الصدام إذا ظل محصورا في غزة فإن الأمر قد يستمر لثلاثة أسابيع مقبلة وقد يصل إلى شهر.

ولفت الخبير المصري إلى أنه إذا امتد الصراع ودخلت الجبهة اللبنانية على الخط، فلا يمكن حينها تحديد موقع محتمل لنهاية الصراع.

وقال "قنديل" إن مصر في الحرب الراهنة على غزة تجد نفسها في قلب الحدث وليس فقط من ضحاياه وليست على الهامش.

وأضاف: "المطلوب من مصر هو أن تكون مصر.. فدولتنا عاشت طوال عمرها مرتبطة بما حولها، ومصر هي الدولة العربية الوحيدة التي لا يعد اهتمامها بشأنها الداخلي عزلة عما حولها بل اندماج فيه".

وشدد عبداالحليم قنديل على أن فلسطين قضية وطنية مصرية، مؤكدا أنه على مدار التاريخ كانت معارك مصر التكوينية الكبرى دارت في الشرق العربي وتحديدا في فلسطين، ما يصنع عمقا في الارتباط المصري بالقضية الفلسطينية.