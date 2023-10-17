بسبب دعم غزة.. الشرطة الإسرائيلية تعتقل المطربة الفلسطينية دلال أبو آمنة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت المغنية والمؤثرة الفلسطينية دلال أبو آمنة من الناصرة بعد أن نشرت رسائل دعم لغزة، في ظل العدوان الغاشم الذي يشهده القطاع منذ أكثر من أسبوع.

وأفادت الصحيفة بأن عناصر الشرطة الإسرائيلية اقتادوا "دلال" للاستجواب، وستمثل أمام قاض اليوم الثلاثاء.

وفي تصريحات لموقع "عرب 48"، قالت عبير بكر، المحامية الموكّلة بالدفاع عن الفنانة الفلسطينية، إن دلال أبو آمنة اعتقلت للتحقيق معها بشأن منشور عبر صفحتها بموقع "فيس بوك"، والذي جاء فيه: "لا غالب إلا الله"، وكان قد نُشر يوم السبت الماضي، من قِبل الطاقم الإعلامي للفنانة.

وأضافت المحامية: "دلال لا تزال تخضع للتحقيق، ولم يتمّ حتى هذه اللحظة اتخاذ قرار رسمي بتمديد اعتقالها"، مشددة على أن "هذه هي نية الشرطة (اعتقالها)، حتى قبل أن يحققوا معها".

وقالت المحامية إن عناصر الشرطة قد وصلوا إلى منزل الفنانة بنيّة مبيّتة لاعتقالها.

وأشارت إلى أن الفنانة كانت "تتقدّم بشكاوى ضد التحريض عليها من قبل مستوطنين، وبضمنها التحريض على العنف".

وتابعت "بكر": "حاولنا حذف بعض المضامين المسيئة للفنانة لكن التحريض استمرّ حتى بعد ذلك".

ويأتي هذا بالتزامن مع حملة الاعتقالت التي تشنها الشرطة الإسرائيلية منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، علما بأن معظم الاعتقالات على خلفية منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، تقدم بمقترح لتعديل قانون حظر تداول "المحتوى الإرهابي".

وبموجب التعديل الذي تم تقديمه بناء على طلب المسؤولين الأمنيين، فإنه "يحظر التداول الممنهج والمستمر لمنشورات تنظيمي حماس وداعش، عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحتوي على أي عبارات ثناء أو تعاطف أو تشجيع أو حتى توثيق أي عمل تعتبره إسرائيل "إرهابيا".

ووفقا لهذا، فإن أي شخص يتهم بنشر هذا النوع من المنشورات، أو دعمها والدعوة إليها، مهدد بالسجن لمدة تصل إلى عام كامل بتهمة انتهاك القانون.

يشار إلى أن منصة "ميتا" داعمة للمحتوى الإسرائيلي، في حين يتم تقييد المحتويات الفلسطينية التي تعتبرها إسرائيل تحريضا عليها منذ سنوات، كونها تكشف همجية الجيش الإسرائيلي والظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون، وقد تقوم بحجب بعض الصفحات التي تقوم بنشر محتويات تهاجم إسرائيل وتدعم المقاومة الفلسطينية.

وتستمر معاناة قطاع غزة إثر التصعيد الإسرائيلي، حيث ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع ارتفع إلى 2808 قتلى فيما يقترب عدد المصابين من 11 الفًا.