شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أول فوج أمريكي غادر إسرائيل إلى قبرص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قبرص - رويترز

وصل العشرات من المواطنين الأمريكيين من إسرائيل إلى قبرص في وقت مبكر الثلاثاء، على متن أول رحلة إجلاء بحرية تنظمها الولايات المتحدة وسط الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط.

واستقل نحو 159 شخصاً السفينة الفاخرة «رابسودي أوف ذا سيز» التي غادرت حيفا وأبحرت إلى ميناء ليماسول في قبرص في وقت مبكر الثلاثاء.

وقال فيكتور بابادوبولوس المسؤول في الحكومة القبرصية للتلفزيون الرسمي القبرصي: إن من المتوقع وصول المزيد من سفن الإجلاء خلال الاثنتي عشرة ساعة المقبلة.

وتستخدم الحكومات الأجنبية قبرص كمركز عبور لإجلاء مواطنيها منذ اندلاع أعمال العنف الأخيرة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.