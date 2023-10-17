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روسيا تلغي التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

قال فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب بالبرلمان الروسي الثلاثاء، إن روسيا ستلغي التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، بسبب الموقف غير المسؤول للولايات المتحدة تجاه الأمن العالمي.

ومن المقرر أن يناقش البرلمان الروسي إلغاء التصديق على المعاهدة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وتهدف معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، إلى فرض حظر شامل على جميع التجارب النووية على سطح الأرض، أو في الغلاف الجوي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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