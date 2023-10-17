شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تقدم مساعدات بقيمة 10 ملايين دولار لقطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزيرة الخارجية اليابانية، يوكو كاميكاوا، اليوم الثلاثاء، إن اليابان سوف تقدم مساعدات بقيمة 10 ملايين دولار للمدنيين في قطاع غزة، من أجل التعامل مع الأزمة الانسانية في ظل الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن كاميكاوا القول في مؤتمر صحفي إن اليابان وإيران تعدان لاجراء مباحثات هاتفية بينها وبين نظيرها الإيراني في وقت لاحق من اليوم، ضمن الجهود الرامية للمساعدة في خفض التوترات في الشرق الأوسط في أسرع وقت ممكن.

وكانت وزارة الدفاع اليابانية قد أعلنت وصول طائرة نقل تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية إلى جيبوتي، أمس الاثنين، استعدادا لإجلاء محتمل للرعايا اليابانيين من إسرائيل وسط تصاعد العنف الدائر مع حركة حماس وستبقى الطائرة من طراز سي2-، وهي إحدى ثلاث طائرات تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية تم إرسالها إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، على أهبة الاستعداد في قاعدة تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية في جيبوتي، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.