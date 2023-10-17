شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة البلجيكية تطلق النار على المشتبه به في هجوم بروكسل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الشرطة البلجيكية النار على مشتبه به مسلح بعد مقتل مواطنين اثنين بالرصاص في بروكسل، حسبما أفاد المتحدث باسم مكتب المدعي العام الاتحادي البلجيكي.

وقال المتحدث اليوم الثلاثاء، إنه لم يتضح في البداية ما إذا كان الشخص هو الجاني، وما إذا كان لا يزال على قيد الحياة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بلجا" البلجيكية.

تعليق مباراة بلجيكا والسويد

وكانت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد علق مباراة بلجيكا والسويد، في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024، وذلك بعد أحداث مؤسفة في العاصمة البلجيكية بروكسل، تسببت في وفاة مشجعان للمنتخب السويدي.

وأشارت التقارير إلى أن الشخص الذي أطلق النار على المشجعين السويديين طليقًا.