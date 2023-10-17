مساعد وزير الخارجية الأميركي سابقا: “بايدن” سيضغط على “نتنياهو” خلال زيارة إسرائيل لفتح ممرات إنسانية إلى غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق “ديفيد شينكر” أن الرئيس الأمريكي “جو بايدن” سيعمل على الضغط على “نتنياهو” خلال زيارته لإسرائيل من أجل فتح ممرات إنسانية كما حدث في أوكرانيا.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن زيارة الرئيس “بايدن” إلى إسرائيل هي رسالة قوية مفادها أن الولايات المتحدة تقف جنبا إلى جنب مع تل أبيب وتدعمها في عملياتها في غزة.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي سيعمل على الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل فتح نوافذ إنسانية والعمل بقوانين الحرب الدولية.