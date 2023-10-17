مجلس النواب جدد للجنتي الاشغال والخارجية بالتزكية

جدد مجلس النواب للجنتي الاشغال والخارجية، وتم انتخاب النائب حيدر ناصر مكان رامي فنج في لجنة الخارجية، والنائب جميل عبود مكان فراس السلوم في لجنة الاشغال.
يذكر ان المجلس الدستوري ابطل في وقت سابق نيابة كل من فنح وسلوم.
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