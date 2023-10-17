تابع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب لقاءاته الديبلوماسية، والتي كان قد بدأها يوم امس بهدف التشاور ومنع التصعيد في المنطقة، والتقى صباحا مع عدد من سفراء الدول المشاركة في قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل".
ولفت بوحبيب، الى أنه "البحث تناول الوضع في جنوب لبنان وغزة"، طالبا من "جميع السفراء المساعدة لتهدئة الاوضاع على الحدود الجنوبية وان تتوقف اسرائيل عن القصف، خصوصا وان الرد من لبنان هو على مزارع شبعا اللبنانية المحتلة" .
كانت هذه تفاصيل خبر بوحبيب طلب من سفراء الدول المشاركة في "اليونيفيل" المساعدة على تهدئة الاوضاع على الحدود الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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