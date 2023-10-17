سلام: هل هدف وقف الحفر بالبلوك رقم 9 تعليقه إلى أجل غير مسمى أو لسحب ثروة لبنان الغازية؟

أشار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "شركة الحفر والتنقيب طيّرت الآمال بمستقبل نفطي للبنان، مع إعلانها وقف الحفر في البلوك رقم 9، لعدم وجود كميات تجارية في البئر، ويبدو أنّ الأحداث والتوتر الأمني سهّلا كواليس العملية وتمريرها. الأيام المقبلة كفيلة بإيضاح صورة ما جرى".

وأضاف: "لم تتمكن الشركة من الوصول إلى المكمن عبر فتحة البئر الحالية، كان يفترض، وهذا معتمد دولياً، ان يعاد تموضع الحفّارة في مواقع اخرى للتمكن من الامساك بالفتحة المطلوبة، للوصول الى الخزان الموجود في البلوك العاملة عليه"، متسائلًا: "لربما يجب اعطاء الفرصة لشركات جديدة؟".

وسأل سلام: "هل الهدف تعليق الحفر والتنقيب الى اجل غير مسمى، او اعطاء الفرصة لسحب ثروة لبنان الغازية بشكل افقي وعمودي من منطقته الاقتصادية الخالصة او من الخزانات المشتركة؟"، مؤكدا انه "لا بد من ان يعرض بيان "توتال" وتقريرها المباشر عما حدث، وخطة العمل المقبلة، امام مجلس الوزراء".