الدفاع المدني: انتشال جثة مواطنة من تحت ركام المبنى المنهار في المنصورية وعدد المفقودين 5

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ في وزارة الداخلية والبلديات، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ انتشلوا في هذه الاثناء، جثة مواطنة من تحت ركام المبنى الّذي انهار أمس في منطقة المنصورية، ما يرفع عدد الضّحايا إلى ثلاثة".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "العمليّة قد نُفّذت وفقًا لتوجيهات مدير عام الدفاع المدني العميد ​ريمون خطار​، الّذي رافق العناصر إلى حيث وُجدت الجثّة، للإشراف على أدقّ التّفاصيل"، مؤكّدةً أنّ "عناصر الدفاع المدني، المدرّبين على تنفيذ عمليّات البحث والإنقاذ، لا يزالون يواصلون إتمام المهام الموكلة إليهم منذ السّاعة 13:45 من ظهر أمس الإثنين، بإشراف ومتابعة حثيثة من وزير الدّاخليّة والبلديّات ​بسام مولوي​، وبحضور العميد خطار المتواجد في الموقع للإشراف على سير العمليّات".

وذكّرت المديريّة بأنّ "عناصر الدّفاع المدني كانوا قد تمكّنوا من إنقاذ أربع ناجيات من تحت الأنقاض، وانتشال جثّتين ليل أمس، ما يجعل عدد المفقودين ينحصر إلى خمسة أشخاص".