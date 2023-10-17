إخماد حريق داخل منزل نتيجة القصف الإسرائيلي في الضهيرة والأضرار مادية

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​، بـ"إخماد حريق شبّ داخل منزل نتيجة القصف الإسرائيلي في الضهيرة في ​صور​، وقد اقتصرت الأضرار على المادّيّات". وكانت قد ذكرت الإذاعة الإسرائيليّة، منذ بعض الوقت، أنّ "الجيش الإسرائيلي قصف بشكل مكثّف أهدافًا عديدة في جنوب لبنان، بعد قصف بلدة المطلة"، مشيرةً إلى أنّ "السّلطات المحليّة في المطلة تدعو كلّ من بقي بالمستوطنة إلى مغادرتها فورًا". واستهدف القصف الإسرائيلي الطّريق بين بلدتَي كفركلا والعديسة في القطاع الشرقي.

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