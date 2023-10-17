الطقس غدا غائم جزئيا مع انخفاض في الحرارة وامطار متفرقة تشتد ليلا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات، تنخفض درجات الحرارة وتنشط الرياح فيتحول الطقس الى غائم وتصبح الاجواء مهيأة لامطار متفرقة خلال النهار ومن المتوقع ان تشتد غزارتها مساء بخاصة في المناطق الشمالية مع احتمال برق ورعد.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واحتمال امطار خفيفة شمالا في الفترة الصباحية، ترتفع درجات الحرارة بشكل محدود خلال النهار .

الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، تنخفض درجات الحرارة وتنشط الرياح فيتحول الطقس الى غائم وتصبح الاجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة خلال النهار، ومن المتوقع ان تشتد غزارتها مساء بخاصة في المناطق الشمالية واحتمال برق ورعد.

الخميس: غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات ، تنخفض درجات الحرارة بشكل اضافي وتبقى الرياح ناشطة مع أمطار غزيرة شمالا يرافقها أحيانا برق ورعد.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات واحتمال أمطار خفيفة متفرقة خلال النهار ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتحسن الطقس تدريجيا بدءا من المساء فيتحول الى قليل الغيوم.