نقلت وكالة "رويترز" عن متحدث عسكري إسرائيلي، تأكيده ان "نستعد للمرحلة التالية والكل يتحدث عن عملية برية وقد يكون هناك شيء آخر".
واكد المتحدث العسكري ان "لا وقف إطلاق نار إنسانيا في غزة في هذه المرحلة".
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن متحدث عسكري إسرائيلي: نستعد للمرحلة التالية الكل يتحدث عن عملية برية وقد يكون هناك شيء آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.