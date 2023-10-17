رويترز عن متحدث عسكري إسرائيلي: نستعد للمرحلة التالية الكل يتحدث عن عملية برية وقد يكون هناك شيء آخر

نقلت وكالة "رويترز" عن متحدث عسكري إسرائيلي، تأكيده ان "نستعد للمرحلة التالية والكل يتحدث عن عملية برية وقد يكون هناك شيء آخر".

واكد المتحدث العسكري ان "لا وقف إطلاق نار إنسانيا في غزة في هذه المرحلة".