أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أنه "اذا استمرت جرائم الكيان الصهيوني لن يكون بإمكان أحد الوقوف بوجه المسلمين وقوى المقاومة".
ولفت الخامنئي، الى أنه "مهما فعل الكيان الصهيوني فلن يستطيع تعويض الهزيمة الفاضحة التي تعرض لها"، مشدداً على أنه "يجب على الجهات الأخرى ألا تطلب لاحقاً منع فريق ما من فعل ما فلن يتمكن أحد من منعهم إن ضاقوا ذرعاً بما يحدث".
وذكر أنه "في القضية الفلسطينية فإن ما يحدث أمام أعين كل العالم هو إبادة جماعية يقوم بها الكيان الصهيوني".
كانت هذه تفاصيل خبر خامنئي: إذا استمرّت جرائم إسرائيل فلن يستطيع أحد إيقاف المسلمين حول العالم وقوات المقاومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.