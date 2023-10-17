خامنئي: إذا استمرّت جرائم إسرائيل فلن يستطيع أحد إيقاف المسلمين حول العالم وقوات المقاومة

أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أنه "اذا استمرت جرائم الكيان الصهيوني لن يكون بإمكان أحد الوقوف بوجه المسلمين وقوى المقاومة".

ولفت الخامنئي، الى أنه "مهما فعل الكيان الصهيوني فلن يستطيع تعويض الهزيمة الفاضحة التي تعرض لها"، مشدداً على أنه "يجب على الجهات الأخرى ألا تطلب لاحقاً منع فريق ما من فعل ما فلن يتمكن أحد من منعهم إن ضاقوا ذرعاً بما يحدث".

وذكر أنه "في القضية الفلسطينية فإن ما يحدث أمام أعين كل العالم هو إبادة جماعية يقوم بها الكيان الصهيوني".