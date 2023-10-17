«خط أحمر».. الملك عبدالله الثاني يعلق على محاولة تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو الأردن

الشارقة - اميمة ياسر -

حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من محاولة تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو الأردن، مشددا على ضرورة التعامل مع الوضع الإنساني داخل حدود قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال عبدالله الثاني، خلال مؤتمر صحفي بعد لقائه مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين،: "هذا خط أحمر، لأنني أعتقد أن الخطة لدى بعض المشتبه بهم المعتادين هي محاولة خلق أمر واقع على الأرض. لا لاجئين في الأردن، ولا لاجئين في مصر"، بحسب ما نقلت قناة "العربية".

وأشار العاهل الأردني إلى أن "المنطقة برمتها على شفا السقوط في الهاوية بسبب الحرب على غزة"، مشددا على أهمية إنهاء الوضع المأساوي والخطير للغاية.

وأضاف "عبدالله": "فقدنا الآلاف من الأبرياء، ومزيدا من الأرواح معرضة للخطر"، متابعاً: "الوضع سيزداد سوءا ما لم يتم وقف هذه الحرب."

من جانبه، طالب المستشار الألماني بالحيلولة دون حدوث تصعيد في الشرق الأوسط، محذرا حزب الله وإيران من التدخل في الصراع بين إسرائيل وحماس.

وأمس الإثنين، حذر العاهل الأردني من أن آلاف الفلسطينيين الأبرياء معرضون للخطر إذا لم يتم إيقاف الحرب على غزة، مشيراً إلى أن استمرارها قد يدفع بالمنطقة بأكملها إلى دوامة عنف جديدة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأكد "عبدالله" أن محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، والتسبب بنزوحهم أمر مرفوض سيدفع بالمنطقة إلى كارثة أخرى ودوامة جديدة من العنف والدمار، مشيرا إلى ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني في حماية المدنيين وإدانة استهدافهم.

وتسببت الغارات الإسرائيلية المستمرة منذ 10 أيام في تعرض البنية التحتية في شمال غزة لتدمير واضح، مما دفع السكان إلى النزوح نحو المحافظات الوسطى والجنوب لكن الأمر ليس أفضل حالا هناك.

ويتكدس آلاف النازحين في مرافق تابعة للأونروا التي أصبحت تعاني هي الأخرى في استيعاب المزيد وسط نقص واضح في الخدمات الأساسية.

وفي وقت سابق، أعلنت الأونروا أن أكثر من مليون شخص في غزة، أي ما يقرب من نصف عدد سكان القطاع، نزحوا منذ بدء المواجهة بين إسرائيل وفصائل فلسطينية في السابع من أكتوبر تشرين الأول الجاري.

وقالت "الأونروا" إن هناك نحو 600 ألف نازح في المنطقة الوسطى وخان يونس ورفح بقطاع غزة، من بينهم حوالي 400 ألف في مرافق الأونروا.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، أمس، أن عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفع إلى أكثر من 2770 قتيلا ونحو عشرة آلاف مصاب.

وأضافت الوزارة في بيان أن عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية ارتفع إلى 59، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 1250 شخصا.