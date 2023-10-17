شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل منفذ هجوم بروكسل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - رويترز

قالت وسائل إعلام بلجيكية، إن الشرطة أصابت بالرصاص الثلاثاء رجلاً تونسياً يبلغ من العمر 45 عاماً يشتبه في أنه قتل اثنين من مشجعي كرة القدم السويديين في بروكسل، مضيفة أنه توفي في المستشفى متأثراً بجراحه.

وذكرت وسائل الإعلام، أن الشرطة أطلقت النار على المسلح في مقهى الثلاثاء، ولم يصدر تأكيد رسمي حتى الآن بوفاته.

وقالت وزيرة الداخلية البلجيكية أنيليس فيرليندن في وقت سابق، إنه يشتبه في أن المصاب هو المسلح المشتبه به.

وقُتل مواطنان سويديان بالرصاص وأصيب ثالث في وسط بروكسل مساء أمس الاثنين، وأعلن شخص عرف نفسه على أنه عضو في تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته في تسجيل مصور نُشر على الإنترنت.

وفر المشتبه به من المكان بعد إطلاق النار الذي وقع قبيل بدء مباراة لكرة القدم بين بلجيكا والسويد، وأدى الحادث إلى عملية تفتيش ضخمة ودفع بلجيكا إلى رفع مستوى التحذير من الإرهاب إلى أعلى مستوياته.