شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو | مقاتلة صينية تعترض أخرى كندية في المجال الجوي الدولي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

أعلنت كندا أن طائرة صينية اعترضت أخرى كندية، تقوم بمهمة تتعلق بكوريا الشمالية، في المجال الجوي الدولي، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وكان صحفيون من موقع «غلوبال نيوز» على متن الطائرة الكندية التي كانت تحلق قبالة ساحل الصين الاثنين، وقاموا بتصوير الواقعة.

وقال قائد الفرقة الجوية الأولى في السلاح الجوي الكندي الملكي إين هادلستون لموقع «غلوبال نيوز» إنه تم اعتراض طائرة القوات المسلحة الكندية «بأسلوب عدواني».

وأضاف «هذا تفاقم للعدوانية، غير متوقع وغير ضروري في سياق المهمة التي كنّا نقوم بها».

ووفقاً لرواية الجيش الكندي وطاقم موقع «غلوبال نيوز» على متن الطائرة إن طائرة، مزودة بصواريخ جو-جو حلقت بعدوانية على مسافة قريبة للغاية، ووضعت الطائرة الكندية في نقطتها العمياء ما يحول دون مراقبتها.

وأوضح هادلستون: «أشعر بالقلق عندما يقومون بذلك. هناك خطورة متزايدة من هذا النوع من الاعتراضات، ونحن نريد تجنبها بقدر الإمكان. لقد قمنا بتسجيل هذه الأمور عبر سلسلة من الأدلة التي جمعناها، بعد ذلك سوف نسمح لأجهزتنا الدبلوماسية بالمشاركة في الأمر».

وأشار وزير الدفاع الكندي بيل بلير إلى أن هذه المواجهة الوشيكة عرضت الطائرة الكندية لخطر كبير، وفقاً لما ذكرته شبكة «سي بي سي» الكندية.

وأضاف «كان عملاً خطيراً ومتهوراً، ومثل هذه الأنواع من السلوكيات غير مقبول، وسوف نخبر جمهورية الصين الشعبية بذلك بأكثر من طريقة ملائمة».

ويشار إلى أن العلاقات بين الصين وكندا شهدت توترات، حيث قام كل منهما بطرد دبلوماسي في مايو/أيار) الماضي على خلفية خلاف بسبب مزاعم بشأن سعي بكين لترهيب نائب كندي.