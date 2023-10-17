[ العدوان الإسرائيلي على غزة..  الاحتلال يواصل قصفه المكثف وعشرات الشهداء بمجزرة جديدة في رفح وخان يونس ]

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المكثف على قطاع غزة لليوم الـ11، مما خلف حتى الآن أكثر من 2800 شهيد، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.



واستشهد فجر اليوم 71 فلسطينيا وأصيب المئات -بينهم نساء وأطفال- نتيجة غارات إسرائيلية استهدفت عددا من المنازل في مدينتي رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة.



وأفادت مصادر إعلامية فلسطينية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، واصل عدوانه على قطاع غزة، بقصف عنيف من الطيران الحربي، والبوارج والزوارق الحربية، وسلاح المدفعية.



وأوضحت أن القصف استهدف مناطق واسعة داخل القطاع شملت، رفح وخان يونس (جنوبي القطاع)، ودير البلح ومخيم النصيرات (وسط)، ومخيم الشاطئ (غرب)، فيما جددت مدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشرقية للمدينة.



ولليوم الحادي عشر على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي، استهداف قطاع غزة المحاصر منذ 2006، بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.



وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".



في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.​​​​​​​

