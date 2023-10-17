متحف مفتوح على أسوار مدرسة.. مبادرة جديدة تلفت الأنظار في شوارع في بورسعيد - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أطلقت إدارة مدرسة يوسف عاشور الابتدائية ببورفؤاد في محافظة بورسعيد، مبادرة، لتحويل سور المدرسة إلى متحف مفتوح من الجداريات التي تجسد المعالم السياحية والأثرية في المدينة.

أشار أشجان فاروق، مديرة المدرسة، إلى أن المبادرة برعاية أولياء أمور عدد من التلاميذ المحبة لمدرستها، وتهدف إلى تحويل سور المدرسة لمتحف مفتوح يضم جداريات تُجسد إنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد وأهم معالمها وجمالها الساحر.

وأوضحت أن المبادرة بدأت بـ4 جداريات كمرحلة أولى وسيجرى استكمالها باقي الجداريات خلال الأسابيع القليلة المقبلة بريشة الفنان المبدع احمد اسماعيل سنبل.