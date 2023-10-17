معركة بالأسلحة بمدينة نصر.. والسبب "تغيير الزيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

تبين بالفحص حدوث مشاجرة بين طرف أول: (مالك مقهى ونجله "مصاب بجرح سطحي") وبحوزة أحدهما (طبنجة - عدد 3 طلقات من ذات العيار)، وطرف ثان: (مالك ورشة، 3 آخرين "مصابين بجروح متفرقة بالجسم").

تبين أن سبب المشاجرة عدم قيام الطرف الأول بسداد قيمة تغير زيت للسيارة خاصته بالورشة ملك الطرف الثاني تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بالضرب ونتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.