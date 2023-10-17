اليوم والغد.. "الوطنية للانتخابات" تتلقى اعتراضات المرشحين لانتخابات الرئاسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الثلاثاء، تلقى اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، وحددت الهيئة اليوم والغد لتلقي الاعتراضات، كما حددت مدة فحص طلبات الترشح والفصل فى الاعتراضات اعتبارا من 19 إلى 21 أكتوبر وإخطار المرشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 أكتوبر.

وحتى لحظة كتابة هذه السطور لم تتلق الهيئة أي اعتراض على أي مرشح للانتخابات الرئاسية.

وكانت أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة على أي طلب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه،وذلك عقب إعلان القائمة المبدئية للمرشحين.

وتتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل فى الاعتراضات التى تم تقديمها.

وتقدم 4 مرشحين محتملين بأوراقهم وهم: عبد الفتاح السيسي، الرئيس الحالي "تزكيات وتأييدات"، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر "تزكيات وتأييدات"، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة "تزكيات النواب"، ورئيس حزب المصري الديمقراطي فريد زهران "تزكيات النواب".

وألزم قانون الانتخابات المرشحين للانتخابات الرئاسية تقديم 20 تزكية على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو 25 ألف توكيل من المواطنين على الأقل بينها 1000 من 15 محافظة.



يذكر أن الانتخابات الرئاسية تقام بالخارج أيام 1 و 2 و 3 ديسمبر، وبالداخل أيام أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.