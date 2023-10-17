شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مساعد "مستقبل وطن": قمة القاهرة للسلام فرصة كبيرة لحل الأزمة الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ وأمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لحضور "قمة القاهرة للسلام" حول القضية الفلسطينية، والاستجابة الواسعة فكرة مبتكرة للوصول لحل عاجل للقضية ويعكس دور مصر المحوري فى حل الأزمة.

وأكد أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، أن الاستجابة الكبيرة لحضور القمة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك دور القيادة السياسية التاريخي والمؤثر في دعم القضية الفلسطينية، حيث تسخر الدولة المصرية جهودها بالكامل لحل الأزمة، والعمل الوصول لحلول من شأنها تهدئة الأوضاع في المنطقة ووقف الممارسات الغاشمة التى يقوم بها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.

وأكد هلال، أن القمة ستكون فرصة كبيرة لحلحلة الأزمة وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين وعمليات الإبادة الجماعية وقتل النساء والأطفال التى يقوم بها جيش الاحتلال حيال الفلسطينيين.

الجدير بالذكر أن مصادر رفيعة المستوى أفادت لقناة القاهرة الإخبارية، بأن هناك تلبية كبيرة وواسعة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور مؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية السبت المقبل.