"الجيل الديمقراطى" يستقبل وفدا من تنسيقية الأحزاب لبحث الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

القاهرة - سامية سيد - عقد حزب الجيل الديمقراطي اجتماعا مع وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، برئاسة النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ أمين سر التنسيقية وذلك في مقر مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية بالمقطم، ضمن سلسلة اللقاءات المشتركة التي تعقدها التنسيقية مع الأحزاب السياسية في أول اجتماعاتها بالأحزاب المصرية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية 2024.

واستعرض الحزب برنامجه ورؤيته التي من أجلها اختار موقفه الداعم للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، حيث استعرض كوادر الحزب بالاجتماع رؤاهم المتخصصة سياسيًا واقتصاديا واجتماعيا، والتي يرى الحزب ضرورة تضمينها ببرنامج الرئيس الانتخابي.

وأكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أن الحزب أعلن موقفه من الانتخابات الرئاسية القادمة بتأييد ودعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة وذلك لاستكمال الإجازات التي تحققت في عهده في شتي المجالات.

وأكد الشهابي على ضرورة استكمال مشروع حياة كريمة بما له من مشروع قومي يهدف إلي تنمية الإنسان المصري في المقام الأول وأيضا تنمية البنية التحتية الأساسية للريف المصري.

وأوضح الشهابي، أن تأييد الحزب لترشيح السيسي لفترة جديدة نابع من يقين لدي جموع قيادات وأعضاء الحزب.

وأوضح الدكتور كريم عادل الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية خلال كلمته، أننا أمام أزمة عالمية وتغيرات خارجية طارئة سببت انعكاسات وأثار سلبية على الاقتصاد المصري باعتباره جزء من الاقتصاد العالمي يؤثر فيه ويتأثر به ، موضحا أن الحزب تقدم خلال لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني بالعديد من التوصيات المقترحة التي من شأنها المساهمة في الخروج من الأزمة، معتبراً أن أساس الخروج من الأزمة هو دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل الصناعة والسياحة والزراعة والاستثمار باعتبارها قاطرة التنمية وتساهم في تحقيق المستهدف من معدلات النمو وتقليل الواردات ودعم الصادرات وعلاج أزمة النقد الأجنبي.

حضر اللقاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كلا من النائب أكمل نجاتي والنائب محمد السباعي أعضاء مجلس الشيوخ و محمد سيف الله ونيفين اسكندر و مارك مجدي.

ومن حزب الجيل الديمقراطي كلا من اللواء دكتور حمدي عبد اللطيف الأمين العام ، محمد القاضي ، عبد الصمد سليمان نواب رئيس الحزب ، مشيرة حسين ، مصطفى الشهابي ، محمود عز ، كريم عادل الامناء المساعدين ، احمد محسن قاسم امين التنظيم ، عمرو فتوح رئيس لجنة الصناعة ، ريم القاضي رئيس لجنة الاستثمار ، نادر خضر رئيس اللجنة الاقتصادية ، مهاب سامي رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات ،د. سامح كامل رئيس لجنة العلاقات الخارجية ، ماجد سامي أمين شئون العضويه ، أحمد أبو الخير مساعد رئيس اللجنة الاقتصادية ، حسن هجرس أمين محافظة الدقهلية ، محمد هنداوي مساعد أمين الاعلام ، نسمة حمدي عبداللطيف مساعد أمين الاعلام ، محمد طه الحوشي مساعد أمين الشباب ، احمد عبد القادر رئيس قطاع شمال الجيزة ، عبد الرحمن بدوي رئيس لجنة المحليات ، انور محمد ، حبيبة طلعت أعضاء الأمانة العامة وعددا من قيادات وأعضاء الأمانة العامة بالحزب