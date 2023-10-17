شكرا لقرائتكم خبر عن السيرة الذاتية للمرشح الرئاسى حازم عمر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت حملة المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر لانتخابات الرئاسة 2024، مؤتمرا أمس، بحضور قيادات الحملة وقيادات وشباب حزب الشعب الجمهوري، واستعرض المؤتمر تفاصيل البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي.

يأتي ذلك بعدما سلم النائب حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، للهيئة الوطنية للانتخابات، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، الجمعة الماضية، عقب حصوله على 46 تزكية من نواب البرلمان، و68 ألفا و71 نموذج تأييد من المواطنين بالشهر العقاري.

وتتمثل أبرز المعلومات عن المرشح الرئاسي حازم محمد سليمان عمر :

-تاريخ الميلاد : 12أغسطس 1964- محافظة القاهرة

-المؤهل : بكالوريوس هندسة - جامعة الإسكندرية 1986

-المنصب البرلماني :رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بالمجلس.

-المنصب الحزبي : مؤسس ورئيس حزب الشعب الجمهوري

- ينتمي حازم عمر للتيار الليبرالي (يسار الوسط) والذي استند عليه في صياغه برنامجه الانتخابي، واستلهم تفاصيله من برامج قادة الدول التي حققت طفرة في بلادها من خلال سياسات اقتصادية واجتماعية، نجحت في تحول هذه الدول من مرحلة التعثر في سداد الديون إلى أن تكون عملاق اقتصادي وصناعي.

- ترجع جذور المرشح الرئاسي إلى مركز منشأة عمر ومركز الحسينية - بمحافظة الشرقية.

- ينتمى المرشح الرئاسي لعائلة صاحبة تاريخ طويل على المستوى السياسي والبرلماني بالشرقية، منذ ثلاثينات القرن التاسع عشر وحتى عام 2023.

- حرص على فتح قنوات تواصل على مستوى العلاقات الدولية مع العديد من قادة الدول والسياسيين البارزين مثل مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا في عام 2000والرئيس لولا دا سيلڤا في عام 2002، وكذلك أعضاء الكونجرس بالولايات المتحدة الأمريكية.

- يتمتع بعلاقات متوازنة ومتميزة مع الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا ودول الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية ودول أمريكا اللاتينية وإفريقيا وذلك من خلال موقعه الحالي كرئيسا للجنة الشئون الخارجية والعربية الأفريقية.

- شارك في اتفاقية الميركاسور في عام 2009 مستشارا مع وزير الصناعة والتجارة المصري الأسبق رشيد محمد رشيد قبل ثورة 25 يناير.