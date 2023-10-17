شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية النواب": دعوة الرئيس لـ"قمة القاهرة للسلام" يعكس دور مصر المحورى لدعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو القطامى أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية لحضور "قمة القاهرة للسلام" حول القضية الفلسطينية، تؤكد دور مصر الداعم للقضية، وتعكس للجميع دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية والعمل فى كافة الاتجاهات للوصول لحل عاجل.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعقد هذه القمة، فكرة مبتكرة تضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته ولعل خير دليل على ذلك التلبية الكبيرة للدعوة لحضور "قمة القاهرة للسلام" حول القضية الفلسطينية، السبت المقبل، وهو ما يؤكد أن مصر حاضنة للقضية الفلسطينية على مر التاريخ.

وانتقد عضو مجلس النواب، موقف المجتمع الدولى حيال ممارسات جيش الاحتلال الغاشمة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكدا نثق فى القيادة السياسية فى حل القضية ، والأمر يتطلب دعم ومساندة من الدول العربية.

الجدير بالذكر أن مصادر رفيعة المستوى أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن هناك تلبية كبيرة وواسعة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور مؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية السبت المقبل.