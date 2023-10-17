رفع رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​، الجلسة النّيابيّة الّتي خُصّصت لانتخاب أمينَي سرّ وثلاثة مفوضّين وأعضاء اللجان النيابية. وذكرت مراسلة "​الخليج 365​" في المجلس، أنّ "النّائبة ​حليمة القعقور​ ترشّحت إلى عضويّة ​لجنة التربية​ والتّعليم العالي والثّقافة، وانسحب النّائب ​غسان سكاف​ لصالحها فحلّت القعقور مكانه". وأشارت إلى أنّ "النّائب ​زياد الحواط​ حلّ مكان النّائب ​فادي كرم​ في لجنة الدّفاع الوطني والدّاخليّة والبلديّات، كما حلّ النّائب ​وضاح الصادق​ مكان النّائب ​ميشال ضاهر​ في ​لجنة الاقتصاد​ الوطني والتّجارة والصّناعة والتّخطيط، فيما فازت بقيّة اللجان النيابية بالتّزكية مع رؤسائها ومقرّريها".

كانت هذه تفاصيل خبر بري رفع جلسة انتخاب أمينَي سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.