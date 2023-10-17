النشرة": مراقبو الاقتصاد سطروا محضر ضبط بحق محطة محروقات في النبطية

افاد مراسل "النشرة" في النبطية، عن ان "مراقبي وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك، جالوا في محافظة النبطية على محطات المحروقات والمؤسسات التجارية ومحال اللحوم والخضار والفاكهة، بحضور رئيس المصلحة محمد بيطار وبمرافقة ومؤازرة عناصر جهاز أمن الدولة، المديرية الإقليمية في النبطية في البلدات التالية مدينة النبطية وكفرمان وحبوش ودير الزهراني وبفروة وزفتا وكفر دجال وعدشيت، وقد سطر محضر ضبط بحق صاحب محطة محروقات لبيعه صفيحة البنزين بسعر أعلى من السعر الرسمي ووجه إنذارات خطية لبعض أصحاب المؤسسات بضرورة إعلان الأسعار على السلع المعروضة للبيع في محلاتهم تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحقهم".

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