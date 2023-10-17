رحمة التقى السفير الصيني وعرض معه الاوضاع العامة في ظل التطورات بغزة

التقى النائب السابق اميل رحمة سفير الصين في لبنان كيان نينجيان، وعرض معه الأوضاع في لبنان في ظل التطورات في غزه التي تتعرض للحصار وعمليات حربية وقصف جوي من قبل الجيش الاسرائيلي.
وكان الاتفاق على ضرورة وقف هذه الحرب والعمل على عدم امتدادها إلى جبهات أخرى ومنها الجبهة اللبنانية، وضرورة الحفاظ على استقرار الجنوب واستطرادا لبنان إتقاء لتداعيات لا حصر لها.
وأكد السفير الصيني إحترام الصين لسيادة لبنان وأمنه واستقراره ،راجيا أن يعم السلام المنطقة بدءا من فلسطين وأن يتواصل السعي إلى حل شامل عادل ودائم لقضيتها، لأنه من دون حل كهذا ستبقى منطقة الشرق الأوسط بؤرة انفجار.
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