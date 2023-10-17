بو حبيب: لوقف الإعتداءات على الحدود الجنوبية وقتل الصحافيين والمدنيين ووضع حد للتصعيد في غزة

أشار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، في مؤتمر صحافي مشترك نظيره التركي هاكان فيدان، الى أنه "لا يوجد سلام ولا أمان دون حل سياسي عادل وشامل وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية".

وجدد بو حبيب، الدعوة الى "ضغط الدولي على أسرائيل لوقف الحرب والعودة الى التفاوض"، مؤكداً على "ضرورة وقف الإعتداءات على الحدود الجنوبية والتوقف عن قتل الصحافيين والمدنيين ووضع حد للتصعيد في غزة".