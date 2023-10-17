الجيش الإسرائيلي: صاروخ مضاد للدبابات أطلق على أحد مواقعنا على الحدود اللبنانية

اعلن الجيش الإسرائيلي بأن "صاروخا مضادا للدبابات أطلق على أحد مواقعنا على الحدود اللبنانية". وكشف الجيش الاسرائيلي عن "إطلاق نيران أسلحة خفيفة على نقاط على السياج الحدودي ونرد بالمدفعية على مصادر إطلاق النيران".

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