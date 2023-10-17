بري: امام ما يجري في المنطقة نحن امام فرصة لإنتخاب رئيس للجمهورية فهل نتلقفها ؟

اشار رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه رؤساء اللجان النيابية والمقررين، الى انه "امام ما يجري في المنطقة وتصاعد العدوان الاسرائيلي على فلسطين وغزة ولبنان نحن امام فرصة لإنتخاب رئيس للجمهورية فهل نتلقفها ؟".

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