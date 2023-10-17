جدد مجلس النواب للجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة برئاسة النائب فريد البستاني بالتزكية مع تغيير في اعضاء اللجنة، حيث استقال النائب ميشال الضاهر من العضوية وتم انتخاب النائب وضاح الصادق كعضو في اللجنة .

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس النواب جدد للجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة برئاسة النائب فريد البستاني بالتزكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.