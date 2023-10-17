وزير الخارجية التركي التقى بوحبيب: نعمل لعدم تمدد الحرب إلى لبنان والبلدان الأخرى

أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان أن بلاده تواصل جهودها على مسارين هما منع توسع الاشتباكات وضرورة إيصال المساعدات لغزة بسرعة، مشددا على اننا نعمل لعدم تمدد الحرب إلى لبنان والبلدان الأخرى.
واوضح فيدان انه أعلنت بشكل واضح تضامننا التام مع الموقف المصري بشأن ما يجري في غزة، معتبرا انه "حان الوقت كي يتخذ المجتمع الدولي خطوة لتأسيس دولة فلسطينية عاصمتها القدس على حدود 1967".
واعلن وزير الخارجية التركي ان وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي سيجتمعون غدا في جدة.
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